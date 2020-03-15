İspanya’da koronavirüs salgınında ölü sayısı 288’e yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkedeki ölü sayısının 288’e yükseldiği kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre ülkede günlük korona vakasındaki en büyük artış bugün kayıtlara geçti. Ayrıca bugüne kadar ülke genelinde 517 hastanın ise taburcu edildiği ifade edildi.

İspanya’da dün gece olağanüstü hal ilan edildi. İspanya hükümeti, korona virüs salgınının yayılmasını durdurmak için önlem olarak İspanya genelinde halkın serbest dolaşımını sınırlandırdı. Vatandaşlara yiyecek alımı da dahil olmak üzere 8 farklı durumda kamuya açık alanlara gidebilecekleri bildirildi.

İHA