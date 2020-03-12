12 Mart 2020 Perşembe 14:02:03 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:02:30
İspanya’da bir bakanda koronavirüs tespit edildi!
İspanya'da bakan Irene Montero'da koronavirüs çıktığı açıklandı.
Reuters, İspanya‘da Eşitlik Bakanı Irene Montero’da koronavirüs tespit edildiğini açıklandı. Bu gelişmeler sonrası ülkedeki tüm bakanların koronavirüs testinden geçeceğini duyuruldu.
Başbakan Sanchez’in bakanlarla görüşmelerinin de video konferans şeklinde olacağı belirtildi.
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