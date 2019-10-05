  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Artık söz bitti Artık söz bitti
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı' 'Bugünkü oyunun hakkı üç puandı'
Fatih Terim: Kimsenin böyle şeye hakkı yok Fatih Terim: Kimsenin böyle şeye hakkı yok
Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?) Arda Ayten 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi (Arda Ayten kimdir?)
Adana'da 'tek şişte et pişirme' rekoru kırıldı Adana'da 'tek şişte et pişirme' rekoru kırıldı
İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı
'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz' 'Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens'in emri olmadan işlenmiş olamaz'
Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı Gastronomi kenti Hatay'da yöresel yemekler yarıştı
Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara düşme vakti' paylaşımı
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı açıklandı Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı açıklandı
Deterjan Fabrikası gibi okul! Deterjan Fabrikası gibi okul!
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada çökme
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni eylem planı iktidarlarımız dönemine damgasını vuracak
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
Hindistan ile Bangladeş arasında 'Arakan' mutabakatı Hindistan ile Bangladeş arasında 'Arakan' mutabakatı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü Filipinler'de DEAŞ 7 Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyesini öldürdü
İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması İran'dan 'uzaya astronot göndereceğiz' açıklaması
Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor Fuarda indirimli mezar satışı yapıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ekim 2019 Cumartesi 22:31:56 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 22:32:57

İslami Cihad, kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, "Filistin'deki direniş, Filistin toprakları üzerindeki haklarımızı geri kazanmamızın tek yolu ve Siyonist düşmana yönelik cihadımızın önemli bir parçası." dedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, kuruluşunun 39. yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenledi.

Hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Nehale konuşmasında, İslami Cihad'ın, "Filistin'e giden yolun direnişten geçtiği" yönündeki ilkesinden taviz vermediğini göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Filistin'deki direniş, Filistin toprakları üzerindeki haklarımızı geri kazanmamızın tek yolu ve Siyonist düşmana yönelik cihadımızın önemli bir parçası." diyen Nehale, hareketin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Filistin halkına gelebilecek her türlü saldırıya karşı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Bazılarının "Filistinli grupların İsrail'le barış yapabileceği ama kendi aralarında uzlaşma yapamayacağı" yönünde kanaat taşıdığına işaret eden Nehale, Filistinli grupları bölünmeyi sonlandırarak birlik olmaya çağırdı.

İslami Cihad'ın önde gelen isimlerinden Nafiz Azzam ise düzenledikleri etkinlikle Filistin hakları ve ilkelerine olan bağlılıklarını vurguladıklarını kaydetti.

Azzam, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine yönelik mükerrer müdahalelerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağını sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yürüyüşe ise yüzlerce Filistinli katıldı. Gazze'deki ana caddelerde toplanan Filistinliler İslami Cihad'a ve Filistin direnişine olan bağlılıklarını ifade eden pankartlar taşıdı. Yürüyüşte İslami Cihad bünyesindeki askeri unsurlar da hazır bulundu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ