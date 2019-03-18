İslam düşmanı vekile protesto yapan çocuğa yardım kampanyasında 2 günde, 50 bin dolar yardım toplandı

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.

Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti.



"HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE GÖNDERECEĞİM"



Tüm dünyada ses getiren bu video sonrasında, genç çocuk için yardım kampanyaları başlatıldı.

Bağışçıların 'yargı masrafları ve daha fazla yumurta alması' adı altında gönderdikleri 50 bin dolar hakkında açıklama yapan Will Connolly, "Paranın büyük kısmını saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine göndereceğim." ifadelerini kullandı.