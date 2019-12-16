İskoçya'dan Johnson'a rest
İngiltere seçimlerinin ardından İskoçya, Londra yönetimine bayrak açtı.
İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi Lideri (SNP) Nicola Sturgeon, seçimlerden zaferle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesini Birleşik Krallık’ta zorla tutamayacağı uyarısında bulundu. SNP, 12 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde İskoçya'yı parlamentoda temsil eden 59 sandalyeden 48'ini kazanmıştı. Bu da AB’den ayrılmak istemeyen Sturgeon’un ikinci bir bağımsızlık referandumuna gitmesi konusunda elini güçlendirdi. İskoçya'da halkın çoğunluğu 2014 yılında yapılan referandumda, Birleşik Krallık içerisinde kalmaktan yana oy kullanmıştı.
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