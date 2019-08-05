İskoçya, İngiltere'den ayrılmak istiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un göreve gelmesinin ardından Avrupa Birliği'nden ayrılış tam anlamıyla kesinleşmiş gibi.

AB ile yeni bir Brexit anlaşmasını müzakere edememesi durumunda 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı tercih edeceğini söyleyen Başbakan Johnson'ın bu hedefinin mümkün olup olmadığını tartışıladursun, İskoçya İngiltere’den ayrılmak için yeni bir referanduma gidiyor.

ANKET SONUÇLARI REFERANDUM DİYOR



Bunu gösteren ise İngiliz iş adamı ve siyasetçi Lord Michael Ashcroft tarafından yayınlanan bir anket... Ankette çıkan sonuçlara göre İskoçların İngiltere ile yollarını ayırmak istediği açık bir şekilde belirtiliyor.

1019 KATILIMCININ YÜZDE 52'Sİ BAĞIMSIZLIK İÇİN 'EVET' DİYOR



Toplam bin 19 katılımcıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 46’sı referandum olması halinde bağımsızlık için “evet”, yüzde 43’ü ise “hayır” oyu vereceğini belirtti. Katılımcılardan oy kullanmayacağını veya kararsız olduğunu belirtenler ankette gözardı edildiğinde, “evet” oranı yüzde 52’ye “hayır” oranı ise yüzde 48’e yükseliyor.

(İHA)