İskenderiye sular altında kalacak
Mısır’ın en büyük ikinci kenti olan İskenderiye’de, deniz seviyesi her yıl 3 milimetre yükseliyor, kara da aynı oranda batıyor. Yetkililer, su seviyesinin yükselmesi önlenemezse, şehrin 30 yıl içinde sular altında kalabileceğini açıkladı.
SEL RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK
Büyük İskender tarafından 2000 yıl önce kurulan İskenderiye şehri, küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen su seviyesi nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Mısır Su Kaynakları Bakanlığı, 2012’den bu yana, deniz seviyesinin her yıl 3,2 milimetre yükseldiğini açıkladı. Bu rakam 2012’ye kadar 2,1 milimetreydi. Yapılan ölçümlerde, İskenderiye karasının, aynı oranda denize doğru battığı tespit edildi. Bu durum, sel riskinin de artmasına neden oluyor.
ÜLKENİN ÜRETİM MERKEZİ
İskenderiye, Mısır’ın yüzde 40’lık endüstriyel faaliyetini barındırması nedeniyle üretim merkezi konumunda. Üç tarafından Akdeniz’e kıyısı olan şehri korumak isteyen yetkililer, dalgaları engellemek için, kıyılara beton bariyerler inşa ettirmeye başladı. Bunun yeterli olmayacağını savunan uzmanlar, acilen önlem alınması gerektiğini söylüyor. 2018’de yapılan bir araştırmada, Nil Deltası’ndaki büyük bir alanın, 2050’ ye kadar sular altında kalacağı öne sürülmüştü.
Mısırlı yetkililer, dalgaların önüne geçebilmek için kıyılara beton bariyerler inşa ettirmeye başladı.
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