İskenderiye sular altında kalacak

SEL RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK

Büyük İskender tarafından 2000 yıl önce kurulan İskenderiye şehri, küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen su seviyesi nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Mısır Su Kaynakları Bakanlığı, 2012’den bu yana, deniz seviyesinin her yıl 3,2 milimetre yükseldiğini açıkladı. Bu rakam 2012’ye kadar 2,1 milimetreydi. Yapılan ölçümlerde, İskenderiye karasının, aynı oranda denize doğru battığı tespit edildi. Bu durum, sel riskinin de artmasına neden oluyor.