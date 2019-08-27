İsimleri uzayda yaşatılacak

‘ONUR VERİCİ’

ABD Uzay Ajansı’nın Mars’a gönderdiği InSight uzay aracının iticileri, kızıl gezegene iniş yaparken, bir kaya parçasını hareket ettirmişti. NASA, ‘Başka bir gezegene uzay aracı indirirken görülen en uç şey’ olarak nitelendirdiği olayın ardından, küçük Mars taşına, adı ‘yuvarlanan taş’ anlamına gelen müzik grubu Rolling Stones’un adını verdi. Grubun üyeleri, isimlerinin Mars’ta yaşatılacak olmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.