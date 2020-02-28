İşglâlci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Bita kasabasında, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplanan Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında gerçek mermiyle yaralanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. 34 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken, 35 kişi atılan gazdan etkilendi.

Onlarca Filistinli, dün akşam saatlerinden bu yana yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını protesto etmek için oturma eylemi düzenliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

İsrail, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dün 1800, 21 Şubat’ta da 1900 yeni konut inşa edilmesine karar vermişti.

AA