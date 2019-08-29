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29 Ağustos 2019 Perşembe 08:50:20 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:55:22

İşgalci İsrail'i destekleyen Bahreyn'e Irak'tan "nefsi müdafaa" tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin, İsrail ordusunun İran'a ve desteklediği güçlere yönelik saldırılarını destekleyen açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Al Halife'nin, İsrail ordusunun Irak'taki Haşdi Şabi ile Suriye ve Lübnan'daki İran destekli güçlere yönelik saldırılarıyla ilgili "nefsi müdafaa" değerlendirmesinde bulunması kınandı.

Açıklamada, Haşdi Şabi'nin, ülke topraklarının müdafaasında silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, peşmerge ve aşiret mensuplarının yanında yer aldığı ve terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadele büyük fedakarlıklar gösterdiği belirtildi.

Al Halife, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran; Devrim Muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen'deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır." ifadelerini kullanmıştı.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, cumartesi akşam saatlerinde Şam'ın kuzeydoğusundaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde de, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

AA

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