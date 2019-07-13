İşgalci İsrail güçleri iki Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin Filistinli iki balıkçının içinde bulunduğu tekneye ateş açtığını, ardından balıkçılar Muhammed İsmail el-Berdevil ve Ahmed Vail el-Berdevil'i gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş ayrıca İsrail güçlerinin Filistinli balıkçıların teknelerine de el koyduğunu aktardı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 2006'dan bu yana İsrail tarafından kara, deniz ve havadan abluka altında tutulurken, İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

AA