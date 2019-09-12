12 Eylül 2019 Perşembe 07:11:13 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 07:12:02
İşgalci İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu
İsrail uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri yapıların bulunduğu bir komplekste bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail yönüne atılan roketlere karşılık olarak Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, ülke vatandaşlarına zarar verme girişimlerine karşı koymaya devam edeceği ifade edildi.
Daha önce Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çalmıştı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Avusturya'da eski başbakandan başörtüsü yasağı vaadi
- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: Bolton gitti biz hala ayaktayız
- AB'nin yeni komisyon üyeleri belli olurken yeni başkan Leyen'den de küstah bir Türkiye açıklaması geldi!
- CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
- Su-57'nin geliştirilmesinde ilham kaynağı olan Altın Kartal sergilendi