İşgalci İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

  • Bist 100
    109109
  • Dolar
    5,7957
  • Euro
    6,4541
  • Altın
    274,7020
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor PKK'lı teröristler bir bir teslim oluyor, Kandil çıldırıyor
TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış TFF'nin sürpriz kararı sonrası Galatasaray'da 37 milyonluk artış
Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor Galatasaray Avrupa'da geçmişini mumla arıyor
Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu Borsa İstanbul'da Kasım ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak Ceren'in katiliyle ilgili yeni gelişme: Duruşmalara SEGBİS ile katılacak
Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı Rusya, iki Alman diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı
Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi Diyarbakır'da 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada! Ağrı'da 4 teröristin öldürüldüğü çatışma anı kamerada!
MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı? MEB LGS örnek sorular haberimizde! Aralık ayı örnek sorular LGS yayınlandı mı?
Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü Bayburt'ta temizlik işçisi bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü
MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu
Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu Galatasaray'da 155 milyon TL havaya uçtu
İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi
Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor Phillip Cocu Ferdi Kadıoğlu'nu takımında görmek istiyor
Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi Samsun'da eşinin aracını yakıp videosunu çekip ona gönderdi
Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı Belçikalı yıldızdan Galatasaray'a 'beni alın' mesajı
Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor! Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor!
'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık 'Duvardaki muz' yerine camda çiğ köfte: Aslında kendisi yapışır ama sanata katkı için bantla yapıştırdık
KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor! KPSS 2019 2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019 2 tercihleri bitiyor!
Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü Pakistan'da avukatlar hastaneyi bastı, bakana saldırdı, doktorsuz kalan bazı hastalar öldü
Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği Galatasaray'da dehşete düşüren PSG maçı istatistiği
Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Kredi faiz oranları ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları son durum nedir?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 10:20:03 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 10:22:00

İşgalci İsrail bir yıl içinde 3. kez erken seçime gidiyor

İsrail'de koalisyon hükümetini kurması için Meclise tanınan sürenin dolması nedeniyle ülkenin yeniden erken seçime gitmesi kesinleşti.

İsrail'de biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkede seçmenler bir yıl içinde 3. kez sandık başına gidecek.

Eylüldeki seçimlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirdiği İsrail Meclisine tanınan süre çarşamba gece yarısı sona erdi.

Koalisyonu kuracak bir isim üzerinde anlaşılamaması nedeniyle yasalar gereği Meclis otomatik olarak feshedildi ve erken seçim yapılması zorunlu hale geldi.

Seçimlerin en geç 90 gün içinde yani 10 Mart'ta yapılması gerekiyor. Ancak bu tarihin Yahudilerin Purim Bayramına denk gelmesi nedeniyle siyasi partiler seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılması için dün Meclise yasa tasarısı sunmuştu.

Tasarının çarşamba akşamı ilk oylaması Mecliste yapıldı ve oylamaya katılan 91 milletvekilinin tamamı evet oyu verdi.

Seçimlerin 2 Mart'ta düzenlenmesini ön gören tasarının yasalaşması için iki ayrı oylamadan daha geçmesi gerekiyor. 

İsrail basını, yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarının sabah erken saatlerde yapılmasının beklendiğini, ilk oylamaya katılmayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da ikinci ve üçüncü oturumlara katılacağını yazdı.

Tasarının kabul edilmesi halinde seçimler 2 Mart 2020'de yapılacak aksi halde İsrail'deki seçmenler 10 Mart'ta Purim Bayramı tatilinde sandık başına gitmek zorunda kalacak. 

- İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

Ülkede bu yıl 9 Nisan'da da erken seçim yapılmış ancak o seçimin ardından da koalisyon hükümeti kurulamaması nedeniyle erken seçim kararı alınmıştı. 

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ