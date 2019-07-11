11 Temmuz 2019 Perşembe 13:25:47 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:01:47
İşgalci İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli genç şehit oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Beyt Hanun beldesinin kuzeyinde sınıra yakın bölgede işgalci İsrail askerleri tarafından yaralanan Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) şehit olduğu belirtildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Filistinli Edhem'in kendilerine mensup olduğunu duyurdu.
AA
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