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23 Şubat 2020 Pazar 12:57:59 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 14:15:49

İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehidin naaşını yerlerde sürükledi

İşgalci İsrail'den bir insanlık suçu daha. İsrail ordusuna ait buldozer, askerler tarafından şehit edilen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledi. İsrail'in bu tavrı büyük tepki topladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor.

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor

Buna rağmen Filistinlilerin şehidin naaşını alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor.

Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor

Ateş açılmasının ardından Filistinliler, şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor

Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. 

Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor. 

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı. 

Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı. 

Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu. 

AA

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