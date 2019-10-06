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06 Ekim 2019 Pazar 11:42:05 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 11:47:29

İşgal altında bulunan Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Salfit kentine bağlı Kira beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 13 araca zarar verdi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 13 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Salfit kentine bağlı Kira beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.



Baskını yapan Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 13 araca zarar verdi.



Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA
 

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