İşgâlci İsrail, Filistin'in tarım ürünlerinin ihracatını engelliyor

Filistin Ekonomi Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'dan tarım ürünlerinin ihracatını engellediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, bazı ülkelere ihraç edilmek üzere tarım ürünleri yüklü kamyonları askeri kontrol noktalarından geri döndürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in son iki gündür kamyonları geri çevirdiği belirtilen açıklamada, ihracatçılara, yurt dışına tarım ürünü ihraç edilmesinin yasaklandığını tebliğ ettiği belirtildi.

Filistin yönetimi, İsrail'in tarım ürünlerine yönelik ithalatı durdurmasının ardından mütekabiliyet ilkesi gereğince 3 Şubat'ta İsrail'den gıda ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı.

İsrail, 2 Şubat itibarıyla Filistin yönetimindeki bölgelerden tarım ürünleri almayı durdurmuştu.

Filistin yönetimi ise birkaç ay önce birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planları çerçevesinde, bu ülkeden dana ithalatına son vermişti. Bu karar, İsrailli tüccarlar aracılığıyla yapılacak alışverişleri de kapsıyordu.

Tel Aviv yönetimi, Filistin'e geri adım atması için baskı uygulamaya çalışmıştı.

Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin dananın eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.

Filistin hükümeti ise ithalatı doğrudan kaynak ülkelerden yapmak istiyor. Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

AA