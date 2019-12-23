İsa'nın Lejyonerleri kurucusu Rahip Marcial Maciel'ın en az 60 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı

Roma Katolik grubu tarafından yayımlanan son rapor ise kan donduran cinsten.

Rapora göre, Katolik dünyasının en büyük tarikatlarından biri olan İsa'nın Lejyonerleri'nde tarikatın kurulduğu 1941’den bu yana çok sayıda taciz vakası yaşandı

Tarikatın kurucusu olan ve Katolik kilisesinin ‘en çok adı çıkan pedofili’ olarak anılan Marcial Maciel’in de en az 60 çocuğu taciz ettiği belirtildi.

Marcial Maciel 2002 yılında hakkındaki suçlamaları sert bir dille reddetmişti.

Rahiplerden 18'i hala görevde

Raporda en çarpıcı noktalardan biri de 1941’den bu yana 175 çocuğun 33 rahip tarafından tacize uğraması.

Bu rahiplerden 18'i hala örgütün bir parçası, ancak halkla veya çocuklarla etkileşime girdikleri görevlerden çıkarıldı.

Sayının çok daha fazla olabileceğine dikkat çeken rapora göre, istismara uğrayan erkek çocukların büyük bir kısmı 11 ile 16 yaşları arasındaydı.

(BBC News)