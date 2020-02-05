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05 Şubat 2020 Çarşamba 10:52:58 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 11:17:16

İş vaadiyle kandırılıp savaştırılmak istenen Sudanlı 80 genç, daha Darbeci Hafter'i reddetti

Güvenlik görevlisi olma vaadiyle kandırılıp darbeci Hafter saflarında savaştırılmak istenen 80 Sudanlı genç daha ülkesine döndü.

Libya'yı ele geçirme misyonuyla hareket eden darbeci Batı destekli Hafter, aracı şirket vasıtasıyla iş vaad ederek Sudanlı gençleri kandırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi olma hayaliyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden ve buradan darbeci general Halife Hafter saflarında zorla savaştırılmak istenen 80 Sudanlı, ülkesine döndü. Gençler Hartum Uluslararası Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, yaptığı açıklamada, iş vaadiyle BAE'ye oradan da Hafter saflarında savaştırılmak üzere Libya'nın petrol kenti Ras Lanuf'a götürülen Sudanlıların çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu ve Libya'ya götürülen 4'üncü grup olduğunu belirtti.

Ülkelerine geri dönen grubun sözcüsü Abdullah el-Hac Abbas, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, “Abu Dabi’den nereye gittiğini bilmediğimiz BAE’ye ait bir savaş uçağına bindik. Nereye gidiyoruz diye sorduğumuzda BAE’li güvenlik şirketinden bir yetkili, Güney Afrika’ya iş gereği gittiğimizi söyledi.” dedi.

Geceleyin bir askeri üsse indiklerini daha sonra buranın Libya’daki Ras Lanuf petrol bölgesi olduğunu öğrendiklerini söyleyen Abbas, “Paralı asker olarak çalışmayı reddettik, haklarımızın verilmesi ve Sudan’a dönmeyi talep ettik.” ifadelerini kullandı.

LİBYA'YA GÖNDERİLEN SUDANLILAR

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde 28 Ocak'ta, BAE Black Shield Güvenlik Şirketi'nin gençleri güvenlik görevlisi olmak üzere sözleşme yapmalarına rağmen Libya ve Yemen'de savaşmak için askeri kamplara götürmesi protesto edilmişti.

Black Shield Şirketi ise yaptığı yazılı açıklamayla iddiaları reddetmişti

İngiliz The Guardian gazetesi, 25 Aralık'taki haberinde yüzlerce Sudanlı paralı askerin Libya'da darbeci lider Halife Hafter'in, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı yürüttüğü savaşa katıldığını iddia etmişti.

Bazı aktivistler, sosyal medya hesaplarında son zamanlarda 275 Sudanlının ülkelerine dönmek üzere uçakla Libya'da Hafter'in kontrolündeki Ras Lanuf kentinden ayrıldığına ilişkin fotoğraflar yayımlamıştı.

Libya'dan daha önce dönen mağdurlardan Sudanlı Mahmud Ahmed Abdu, ülkesine döndükten sonra yaptığı açıklamada, BAE merkezli bir şirketin güvenlik görevlisi olarak çalışacakları vaadiyle yaklaşık 400 Sudanlı gence geçen yıl kasım ayında başkent Hartum'da bulunan bir seyahat acentasına götürerek sözleşme imzalattığını söylemişti.

AA

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