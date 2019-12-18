İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor yeniden sahnelerde

HUZURU BULDU

Nothing Compares You adlı şarkısıyla 90'lı yıllarda müzik dünyasına damga vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıllarda ruhsal sağlık sorunları yaşayıp, büyük bir buhrana girmişti. Sahnelerden uzak kaldığı dönemin ardından geçen yıl İslamiyet'i seçerek ismini Shuhada Sadaqat olarak değiştirmişti. Müslüman olduktan sonra huzuru bulduğunu söyleyen O'Connor, Avrupa turnesi kapsamında, İngiltere’nin başkenti Londra’da konser verdi. Başörtüsüyle sahne alan şarkıcıyı izlemeye binlerce kişi geldi.

İslam'ı seçtiğini, sosyal medyadan paylaştığı başörtülü fotoğrafıyla duyuran O'Connor, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. İslam, tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor” açıklamasını yapmıştı.