İrlanda'da kan donduran cinayet

EVSİZLERİN DOSTUYDU

Korkunç olay Cork kentinde yaşandı. 64 yaşındaki Francis Dunne, cumartesi günü bir komşusu tarafından, kafası ve kolları kesik halde terk edilmiş bir evde bulundu. İngiliz Daily Star gazetesinin haberinde, Dunne’nın cansız bedeninin Noel’den bu yana evde bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi. Francis Dunne’nin bölgede evsizlere yardım eden gönüllüler tarafından iyi tanınan bir kişi olduğu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği öğrenildi.