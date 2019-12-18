Irkçılığa karşı ırkçı kampanya! Şaka gibi afiş
İtalya'da siyahi futbolculara yönelik ırkçı saldırılar, had safhaya ulaşmışken, Serie A yönetiminin bu durumu kınamak için hazırladığı skandal afiş, tartışmalara neden oldu.
FUTBOL KULÜPLERİNDEN TEPKİ
Irkçılık karşıtı kampanya başlattıklarını iddia eden İtalyanlar, afişlerde maymun yüzü kullanarak çizimleri statlara astırdı. İtalya’nın köklü kulüplerinden olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü, “Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz” açıklamasını yaptı. Milan ise “Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.
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