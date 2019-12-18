Irkçılığa karşı ırkçı kampanya! Şaka gibi afiş

FUTBOL KULÜPLERİNDEN TEPKİ

Irkçılık karşıtı kampanya başlattıklarını iddia eden İtalyanlar, afişlerde maymun yüzü kullanarak çizimleri statlara astırdı. İtalya’nın köklü kulüplerinden olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü, “Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz” açıklamasını yaptı. Milan ise “Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.