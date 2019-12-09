09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 02:13:16
Irkçılardan Müslüman kıza saldırı
Almanya'nın Saksonya eyaletinin Sebnitz kentinde 2 ırkçı, 11 yaşındaki başörtülü bir kız çocuğunu darp etti.
Basında çıkan haberlere göre, olay geçen cuma günü bir süpermarketin önünde meydana geldi. 17 yaşındaki kadın saldırgan, başörtüsünü zorla çıkardığı kızı saçlarından çekerek yere düşürdü. Ardından 16 yaşındaki erkek saldırgan, yerdeki kızı tekmeledi. Haberlerde, saldırganların olay yerinden ayrılmadan önce, “Burada ne işiniz var, ülkenize dönün” diye bağırdığı aktarıldı.
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