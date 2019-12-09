Irkçılardan Müslüman kıza saldırı

Basında çıkan haberlere göre, olay geçen cuma günü bir süpermarketin önünde meydana geldi. 17 yaşındaki kadın saldırgan, başörtüsünü zorla çıkardığı kızı saçlarından çekerek yere düşürdü. Ardından 16 yaşındaki erkek saldırgan, yerdeki kızı tekmeledi. Haberlerde, saldırganların olay yerinden ayrılmadan önce, “Burada ne işiniz var, ülkenize dönün” diye bağırdığı aktarıldı.