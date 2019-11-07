Irkçı tribün liderine 10 yıl men
Brescia’nın yıldız oyuncusu Balotelli’nin ırkçı saldırıya maruz kaldığı karşılaşma sonrası Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası, takımın amigosuna da 2030’a kadar stada giriş yasağı getirildi.
MAYMUN SESİ ÇIKARMIŞLARDI
Serie A takımlarından Hellas Verona’nın taraftarları, pazar günü evinde ağırladığı Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. Maymun sesi çıkaran taraftarlara daha fazla dayanamayan futbolcu, topu tribünlere atarak sahadan ayrılmak istemişti. Skandal olayın ardından Verona'nın tribün lideri Luca Castellini de “Balotelli asla bir İtalyan olamayacak” demişti. Kulüp, taraftara bir maçlık tribün kapatma cezası verirken, Castellini'nin Haziran 2030’a kadar tribünlerine girişini yasakladı.
Verona yetkilileri, tribün lideri Castellini’nin ifadelerinin, kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi şekilde aykırı olduğunu söyledi.
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