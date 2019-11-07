Irkçı tribün liderine 10 yıl men

MAYMUN SESİ ÇIKARMIŞLARDI

Serie A takımlarından Hellas Verona’nın taraftarları, pazar günü evinde ağırladığı Brescia'da forma giyen Mario Balotelli'ye ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. Maymun sesi çıkaran taraftarlara daha fazla dayanamayan futbolcu, topu tribünlere atarak sahadan ayrılmak istemişti. Skandal olayın ardından Verona'nın tribün lideri Luca Castellini de “Balotelli asla bir İtalyan olamayacak” demişti. Kulüp, taraftara bir maçlık tribün kapatma cezası verirken, Castellini'nin Haziran 2030’a kadar tribünlerine girişini yasakladı.

Verona yetkilileri, tribün lideri Castellini’nin ifadelerinin, kulübün etik ilkeleri ve değerlerine ciddi şekilde aykırı olduğunu söyledi.