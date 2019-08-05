Irkçı terör virüs gibi

BRENTON TARRANT'I DESTEKLEDİ

Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da önceki gün bir AVM’ye silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Patrick Crusius, gözünü kırpmadan katliam yaptı. 20 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı kanlı saldırının yankıları sürerken, Crusius’un 4 sayfalık bir manifesto yayınladığı ortaya çıktı. Geçen martta, Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında iki camiye saldırı düzenleyerek 51 Müslüman’ı katleden Brenton Tarrant’ı destekleyen ifadelerin yer aldığı manifesto kan dondurdu.

'HİSPANİK İSTİLASINA YANIT'

Beyaz üstünlükçü ve ırkçı görüşlere yer veren Crusius yayınladığı manifestoda, “Genel olarak Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı, Texas'taki Hispanik istilasına karşı bir yanıt. Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil” ifadelerini kullandı. ABD’nin içten içe çürüdüğünü ve bunu barışçıl yollarla durdurmanın imkansız olduğunu savunan katliamcı, ekonomik çöküntü için yine göçmenleri suçladı.

24 SAATTE ÜÇ SALDIRI

Teksas’ta 20 kişinin öldüğü katliamın ardından Chicago’da gerçekleşen saldırıda 14 kişi yaralandı. Ardından Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Daytona kentinde ölü ele geçirilen saldırganın 24 yaşındaki Conner Betts olduğu açıklandı. Betts’in öldürdüğü kişiler arasında kendi kız kardeşinin de bulunduğu belirtildi.

Patrick Crusius’un manifestoyu, saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce yayınladığı tespit edildi.

5 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Trump, 3 silahlı saldırının mağdurlarını anmak ve saygı için ülkede 5 gün sürecek milli yas ilan etti.

TÜRKLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

15 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş, 51 Müslüman vahşice katledilmişti. 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı olan saldırgan Brenton Tarrant’ın, katliamdan önce 71 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıkmıştı. Irkçılık ve göçmen karşıtlığıyla dolu 70 sayfalık manifestoda Türkleri tehdit eden ifadelere de yer verilmişti.