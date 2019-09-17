İranlılar: Suriye’deki çözüm için Rusya, Türkiye ve İran ortak hareket etmeli

  • Bist 100
    101781
  • Dolar
    5,7408
  • Euro
    6,3268
  • Altın
    276,1920
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar  İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar 
Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi? Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alım mülakatı ne zaman? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı yapıyor: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı alım mülakatı ne zaman?
İnme merkezi hayat kurtarıyor İnme merkezi hayat kurtarıyor
Prostat ilaçları Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir Prostat ilaçları Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir
'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi kanserden daha tehlikeli' 'Sigara içenlerde akciğer sertleşmesi kanserden daha tehlikeli'
Türk bilim insanına 'Başkanlık Onur Ödülü' Türk bilim insanına 'Başkanlık Onur Ödülü'
İstanbul’un gizemli tarihi! İstanbul’un pagan çağında neler yaşandı? İstanbul’un gizemli tarihi! İstanbul’un pagan çağında neler yaşandı?
Kan donduran ifadeler! "Kendime geldiğimde örgüt mezarlığındaydım" Kan donduran ifadeler! "Kendime geldiğimde örgüt mezarlığındaydım"
PMYO 2019 sınav giriş belgesi yayınlandı! PMYO polis alımı mülakat sınavı giriş belgesi ekranı PMYO 2019 sınav giriş belgesi yayınlandı! PMYO polis alımı mülakat sınavı giriş belgesi ekranı
Aracı bağlanan sürücü: “Ceza yıldıramaz. Egzozumuzu çiftleyeceğim” deyince gözaltına alındı Aracı bağlanan sürücü: “Ceza yıldıramaz. Egzozumuzu çiftleyeceğim” deyince gözaltına alındı
İstanbul'da 'ceza yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı İstanbul'da 'ceza yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı
TEKNOFEST' 19'un resmi açılışı yapıldı - Canlı izle TEKNOFEST' 19'un resmi açılışı yapıldı - Canlı izle
Liderleri 20 yaşında... Çeteye lüks rezidansta baskın! Liderleri 20 yaşında... Çeteye lüks rezidansta baskın!
Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini 55 yıllık başyapıtla açacak Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini 55 yıllık başyapıtla açacak
Antik kentteki Roma duvarları gün ışığına çıkarılıyor Antik kentteki Roma duvarları gün ışığına çıkarılıyor
'Dananın kuyruğunu koparan' lezzet: Pöç 'Dananın kuyruğunu koparan' lezzet: Pöç
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi 10 TL yüzünden valeyle birbirine girdi Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi 10 TL yüzünden valeyle birbirine girdi
Arda Turan'ın manevi annesi Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu Arda Turan'ın manevi annesi Demet Akbağ, Özlem Ada Şahin'le buluştu
Teknofest uçuş gösterileri ne zaman? Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterileri saat kaçta? Teknofest uçuş gösterileri ne zaman? Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş gösterileri saat kaçta?
Böyle vicdansızlık olamaz: Konya'da kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı Böyle vicdansızlık olamaz: Konya'da kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı
Yargıtay’a 8 yeni üye atandı! Yargıtay’a 8 yeni üye atandı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Eylül 2019 Salı 11:16:04 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 11:18:15

İranlılar: Suriye’deki çözüm için Rusya, Türkiye ve İran ortak hareket etmeli

İran, Türkiye ve Rusya'nın katılımı ile Ankara’da düzenlenen “Suriye” konulu üçlü zirve toplantısının ardından İranlılar, Suriye’de çözümün her üç ülkenin birlikte hareket etmesi ile mümkün olabileceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara’da “Suriye” konulu beşinci üçlü zirve toplantısında bir araya geldi. Zirvenin en önemli gündem maddesi diğer zirvelerde olduğu gibi muhaliflerin elindeki son şehir İdlib oldu. Ankara’da düzenlenen zirveden beklentilerini açıklayan İranlıların Suriye’ye ilişkin ortak kaygıları terörle mücadele ve mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri oldu.

Murtaza Hamidi adlı İranlı, Türkiye, Rusya ve İran’ın birlikte Suriye için bir çözüm bulacaklarından emin olduğunu belirterek, “Türkiye’de yaşayan 3 milyon Suriyeli mültecinin rahat bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerekir. Ankara’daki üçlü zirveyle bu mültecilere ülkelerine dönmeleri için yardım edilebilir. Onlar için iyi bir gelecek umut ediyoruz. DEAŞ gibi terör örgütleri de Suriye’de yok edildi” dedi.

Zehra Musevi ise, Türkiye’de çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığına işaret ederek, her üç ülkenin bu mültecilere öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Bölgedeki tüm ülkelerin barış ve huzur içerisinde olmalarını isteyen Musevi, İran, Türkiye ve Rusya’nın bu barış ortamını sağlayabileceğini düşündüğünü ifade etti. Ankara’da düzenlenen üçlü zirveyi İran’dan takip ettiklerini ve olumlu karşıladıklarını söyleyen Musevi, “Her üç ülke Suriye için iyi bir gelecek inşa edebilir” dedi.

Suriye’de barışın bir an önce tesis edilmesini isteyen İranlı Hüseyin Notaş da, Ankara’daki üçlü zirveden umutlu olduğunu söyledi. Bölgede savaş istemediklerini ifade eden Notaş, “Mültecilerin rahat bir şekilde yaşamalarını, ülkelerine dönmelerini ve sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Ben tüm insanların rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını istiyorum” diye konuştu. 

Kendisi de Afganistan’dan kaçarak İran’a gelen Ahmed Halili, İran’da yaşayan bir muhacir olduğunu söyleyerek, “Her üç ülkenin dost olmasını ve sorunlarının çözülmesini istiyorum. Özellikle Suriyeli mültecilerin artık ülkelerine dönmeleri gerekir” dedi.

Hamid Gaffari ise İran’da yaşayan Afgan mültecilere işaret ederek, “Türkiye’de bu sorunu tecrübe etmeye başladı. Yaklaşık 20 yıldır Afgan mülteciler burada yaşamaktalar” ifadelerini kullandı. Suriye’de terörle mücadelenin önemine işaret eden Gaffari, üç ülkenin bir araya geldiği zirveden çıkan en olumlu sonucun Suriye’den terör örgütlerinin temizlenmesi olacağını söyledi.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ