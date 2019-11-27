  • Bist 100
    105983
  • Dolar
    5,7615
  • Euro
    6,3514
  • Altın
    269,6430
İstanbul
11 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İranlı yetkiliden, "gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı" açıklaması İranlı yetkiliden, "gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı" açıklaması
Pentagon Trump'tan rahatsız Pentagon Trump'tan rahatsız
Fatih Terim: İkinci golü bulamayınca her zaman tehlikeli Fatih Terim: İkinci golü bulamayınca her zaman tehlikeli
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı
Ekran müjdesi Ekran müjdesi
Şarkılar destek için Şarkılar destek için
'Dargın değiliz, işi yoğun' 'Dargın değiliz, işi yoğun'
'Sevmesem daha iyiydi' 'Sevmesem daha iyiydi'
'iyiyim' mesajı 'iyiyim' mesajı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı
Çekime yetişiyor Çekime yetişiyor
Futbolcu hastalığına yakalandı Futbolcu hastalığına yakalandı
Gerilim yaşatacak Gerilim yaşatacak
Torunuyla sahnede Torunuyla sahnede
Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Politik cevap Politik cevap
'Onur'a dava açacağım!' 'Onur'a dava açacağım!'
Turizm cenetinde altyapı rezaleti Turizm cenetinde altyapı rezaleti
Tarihi kemerde defineci talanı Tarihi kemerde defineci talanı
İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı
Faizsiz finans ev sahibi yapıyor Faizsiz finans ev sahibi yapıyor
Havacılık okuyan işsiz kalmıyor Havacılık okuyan işsiz kalmıyor
ABD seçmeninde değişen bir şey yok! Anket sonuçları açıklandı ABD seçmeninde değişen bir şey yok! Anket sonuçları açıklandı
Emekliye 1.100 lira Emekliye 1.100 lira

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 00:27:52 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 00:33:42

İranlı yetkiliden, "gösteriler sırasında 7 bin kişi gözaltına alındı" açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, geçen haftaki benzin zammı protestolarında 7 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, geçen haftaki benzin zammı protestolarında 7 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi.

"Entekhab" sitesindeki habere göre, Hüseyni benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle geçen hafta yapılan gösterilerin ardından 7 bin kişinin gözaltına alındığını ancak konuyla ilgili kesin bilgilerin resmi makamlar tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ