  • Bist 100
    120407
  • Dolar
    5,8607
  • Euro
    6,5169
  • Altın
    292,1660
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevilla, Simon Kjaer'in satın alma opsiyonuyla birlikte Milan'a kiralandığını açıkladı Sevilla, Simon Kjaer'in satın alma opsiyonuyla birlikte Milan'a kiralandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu ASVEL Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de konuğu ASVEL
Sağlık Bakanlığı 81 ile 'çok acele' ibareli yazı: O ilacın kullanımını durdurun Sağlık Bakanlığı 81 ile 'çok acele' ibareli yazı: O ilacın kullanımını durdurun
Cenk Gönen, Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldu Cenk Gönen, Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer oldu
Burak Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri: Son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız Burak Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri: Son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız
Dünyanın en güzel stadyumlarının soyunma odaları Dünyanın en güzel stadyumlarının soyunma odaları
Jose Sosa Trabzonspor Dergisi'ne konuştu: Sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyoruz Jose Sosa Trabzonspor Dergisi'ne konuştu: Sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyoruz
İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden inşasında aktif bir şekilde rol alacak İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden inşasında aktif bir şekilde rol alacak
Otomobil devleri Nissan-Renault ittifakı çatırdıyor Otomobil devleri Nissan-Renault ittifakı çatırdıyor
Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
Çocuklarının eğitimi için geldiği kentin saz ustası oldu Çocuklarının eğitimi için geldiği kentin saz ustası oldu
Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması: Bir kazancımızın olması gerekiyor Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması: Bir kazancımızın olması gerekiyor
Moskova’da kritik Libya zirvesi! Nurşin Ateşoğlu konuştu Moskova’da kritik Libya zirvesi! Nurşin Ateşoğlu konuştu
Rusya ordusu, İdlib'teki sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açtı Rusya ordusu, İdlib'teki sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açtı
'Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi' 'Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi'
Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a 14:61'de cevap vereceğiz! Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a 14:61'de cevap vereceğiz!
Kasımpaşalı Celal Hoca olarak tanınan Mersiyehan Celal Yılmaz: Mersiyehanlığın duayenliği tavrıdır Kasımpaşalı Celal Hoca olarak tanınan Mersiyehan Celal Yılmaz: Mersiyehanlığın duayenliği tavrıdır
Beşiktaş'tan Jeremain Lens'in sakatlığına ilişkin flaş açıklama Beşiktaş'tan Jeremain Lens'in sakatlığına ilişkin flaş açıklama
Verdiği ilikle kardeşinin 'kahramanı' oldu Verdiği ilikle kardeşinin 'kahramanı' oldu
Besici ressam sergi açmak istiyor Besici ressam sergi açmak istiyor
İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada
Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor
Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 13:35:30 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:39:48

İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden inşasında aktif bir şekilde rol alacak

İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden imarında aktif bir şekilde rol alacaklarını belirtti. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli koordinasyonlar ve anlaşmalar yapıldı

İran devlet medyasının haberine göre, başkent Tahran'da Esed rejiminin Başbakanı İmad Hamis ile bir araya gelen Cihangiri, İranlı şirketlerin bu ülkenin yeniden imarında yer alacağını belirtti.      

Bu konuda 2020'de olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Cihangiri, şunları kaydetti:     

 "İranlı özel şirketler Suriye'nin yeniden inşasına aktif bir şekilde katılmaya çok istekli. Suriye'nin yeniden inşası için gerekli koordinasyonlar ve anlaşmalar yapılmıştır."      

AA'daki haberde Cihangiri ayırca İdlib krizinin olumlu bir şekilde çözülmesi temennisinde bulundu.      

İran, Suriye'de iç savaşın şiddetlendiği dönemden bu yana müttefiki Beşşar Esed safında 100 binden fazla milisi savaştırıyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.      

Esed rejiminin bu milisler ve ailelerine vatandaşlık verdiği, yerinden edilen kişilerin evlerine yerleştirdiği ya da el konulan arazilerine konut yapılmasına izin verdiği biliniyor.      

Suriyeli muhalifler, ülkedeki yeniden imar faaliyetinin savaş bittikten sonra Birleşmiş Milletler gözetimindeki siyasi geçiş süreci tamamlandığında başlaması gerektiğine dikkati çekiyor.      

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ