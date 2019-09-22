İranlı milletvekili, Tahran'da Sünniler için cami isteğinde bulundu

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Muhammedi, "Sünniler Tahran'da 7 ayrı noktada apartman dairesinde namaz kılıyor. Tahran'daki bir milyon Sünninin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz." dedi.

Söz konusu apartman dairelerinde 100 ila 150 kişinin cemaatle namaz kılabildiğine dikkati çeken Muhammedi, konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Tahran'da Sünnilere ait resmi mescit veya cami bulunmuyor.

AA