İranlı kadınlara stat izni
İran’da futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadınlara izin çıktı. Spor Bakanlığı, kadınların ilk aşamada milli maçları izleyebileceğini açıkladı.
GİRİŞLER AYRI OLACAK
Geçtiğimiz günlerde FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran’da kadınların statlara girişini mümkün kılacak somut önlemler alınması için mühlet vermişti, aksi takdirde kupadan men edilmesi ihtimalinin değerlendirileceğini açıklamıştı. Futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadınlara sonunda müjdeli haber geldi. Spor Bakanı Mesud Sultanifer, ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına girebileceklerini açıkladı. Stadlarda kadınlara ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler de bulunacak.
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