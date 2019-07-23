İranlı General: Gerekirse kıtalararası dronelarımızı kullanırız
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hossein Khanzadi, İranın kıtalararası dronelara sahip olduğunu ve uzun mesafeli bir göreve ihtiyaç duyulması halinde, onları kesinlikle kullanacaklarını söyledi.
Khanzadi, İran´ın Basra Körfezi´ndeki ABD gemilerini izlediğini ve ABD´nin attığı her adımı takip ettiklerini söyledi. Khanzadi konuşmasında, "ABD gemilerini bölgeye girişlerinden itibaren gözlemlediğimizi cesurca söyleyebiliriz. İzleme süreci Basra Körfezi´ne girişlerinden, Umman Denizi´ne kadar devam ediyor. Ulusumuz için çok önemli bir yere sahip ve arka bahçemiz olan Basra Körfezi´ndeki hareketleri uluslararası hukuk ve havacılık düzenlemelerine dayanarak tamamen gözetimimiz altında" dedi.
`İRAN HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETTİ´
Ayrıca 4 Haziran´da İran´ın sahip olduğu `Grace 1´ tanker gemisine Cebelitarık Boğazı´nda el koyan İngiltere´ye yönelik açıklama yapan Khanzadi, denizde `zorbalık´ çağının sona ermesi gerektiğini, tüm ulusların İran´ın çıkarlarına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ekledi.
Karşılıklı gemi krizinde İngilizleri suçlayan Khanzadi, "İngilizlerin aksine, İran Silahlı Kuvvetleri, deniz hukuku ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde hareket etti" dedi.
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