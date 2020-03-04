04 Mart 2020 Çarşamba 10:34:16 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:41:43
İranlı bakan koronavirüse yakalandı
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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