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03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 02:05:59

İranlı Azerilerden Mehmetçik selamı

Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'deki kirli tezgahı bozan Türkiye'ye, bir destek de İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri'nden geldi. Traktör takımının Kızıl Kurtlar taraftar grubu, İstiklal takımıyla oynadığı maçta asker selamı verip, 'Türkiye' tezahüratı yaptı.

MİLLİ TAKIMIMIZA TEPKİ YAĞMIŞTI

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı, dünya genelinde büyük tepki çekti. Başta ABD olmak üzere, AB ve BM de Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'daki maçın ardından verdiği asker selamı, Avrupa'da gündeme oturdu. UEFA, gurbetteki futbolcularımız hakkında soruşturma başlattı.Tüm bu Türkiye düşmanlığına ders niteliğinde olacak muhteşem bir destek, İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinden destek geldi.

 TRİBÜNLER SUSMAK BİLMEDİ

Başarılı teknik adam Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Futbol Kulübü'nün, önceki gün İstiklal takımıyla yaptığı maç, futbol tarihine damga vuracak görüntülere sahne oldu. 80 bin taraftar, Tebriz'deki Sehend Stadyumu'nu doldurdu. Tribünleri kırmızı-beyaz renklere bürüyen futbolseverler, dakikalarca ‘Türkiye’ tezahüratı yapıp, asker selamı verdi. Karşılaşma, 4-2 İstiklal takımının galibiyetiyle sona erse de, Denizli'nin takımı, ligde 2'nci sıradaki yerini korumayı sürdürdü.

KARA PROPAGANDAYA EN GÜZEL CEVAP

İran polisi, Tebriz girişinde birçok otobüsün stada girişini engellemeye çalışırken, Türk bayraklarıyla stada girmeye çalışan 6 kişi gözaltına alındı.  

SAHALARDAN MEN EDİLMİŞTİ

Geçen ay Traktör Sazi'de forma giyen Mehdi Babri, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaştığı için ceza almıştı. İran Futbol Federasyonu, futbolcuyu ‘sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle’ geçici olarak sahalardan uzaklaştırmıştı.  

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