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21 Mart 2020 Cumartesi 17:38:29 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:39:28

İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle 'hayalet kent'e döndü

İran'ın kuzey batısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "hayalet kent"e döndü.

4 milyonluk nüfusuyla İran'ın en büyük eyaletlerinden biri olan Doğu Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'de şu ana kadar 756 vaka tespit edilirken, bunlardan 72'si hayatını kaybetti.

İran'ın önemli ticari ve sanayi bölgelerinden biri olan Tebriz kentinin en işlek merkezlerinde pek fazla kimsenin olmaması ve insanların evlerinden çıkmaması dikkati çekiyor.

Şehirde belediyeye ait araçlardan halka evlerinden çıkmamaları yönünde anonslar yapılıyor.

Önceki yıllarda Nevruz Bayramı nedeniyle akrabalarının ve tanıdıklarının ziyaretine gidenler nedeniyle kalabalık olan sokaklar ve caddeler bu bayramda bomboş kaldı. Şehir, gidiş-gelişlerin, ziyaretlerin ve kalabalıkların en fazla olduğu Nevruz Bayramı'nda bile koronavirüs nedeniyle adeta "hayalet kent"e dönüştü.

Bu arada, eyaletteki restoran ve dinlenme tesislerinin de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olacağı belirtildi.

İran'ın koronavirüsle mücadelesi

Son verilere göre yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1556 ve vaka sayısının 20 bin 610'a ulaştığı İran'da hükümet yetkilileri, ABD yaptırımlarının bu salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşerek ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD halkına hitaben yazdığı açık mektupta, ülkesine yönelik yaptırımların son bulması için Washington yönetimine baskı yapılmasını istemişti.

Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine engel olduğunu ve can kayıplarına yol açtığını belirterek, "ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin." ifadesini kullanmıştı.

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