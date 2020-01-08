08 Ocak 2020 Çarşamba 08:41:14 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:27:21
İran'ın saldırısında yaralanan askerler hakkında açıklama
İran'ın Irak'taki ABD üssüne yaptığı saldırının detayları gelmeye devam ediyor. ABD'nin Anbar ve Erbil'deki üslerine yapılan saldırılarda yaralanan askerler hakkında ilk bilgiler geldi. Üslerin yüzde 80'inin Irak'a ait olduğu ve Irak askerlerinin yaralandığı belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, komutanları Kasım Süleymani'nin intikamı için Irak'taki ABD üslerine saldırdı. Gelen ilk haberlerde, yaralanan askerlerin Irak askerleri olduğu ifade edildi.
Saldırıda yaralanan her hangi bir ABD'li olmadığı belirtilirken, üssün aslında yüzde 80'inin Irak ordusuna ait olduğu öğrenildi. ABD-Irak arasındaki anlaşma gereği üssün sadece bir bölümünde ABD askerlerinin bulunduğu belirtildi.
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