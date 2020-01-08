İran'ın saldırısında yaralanan askerler hakkında açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu, komutanları Kasım Süleymani'nin intikamı için Irak'taki ABD üslerine saldırdı. Gelen ilk haberlerde, yaralanan askerlerin Irak askerleri olduğu ifade edildi.

Saldırıda yaralanan her hangi bir ABD'li olmadığı belirtilirken, üssün aslında yüzde 80'inin Irak ordusuna ait olduğu öğrenildi. ABD-Irak arasındaki anlaşma gereği üssün sadece bir bölümünde ABD askerlerinin bulunduğu belirtildi.