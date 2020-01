İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama! Resmen tarih verdi

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmişti.

İRAN ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

İran'ın saldırısı sonrası gün içinde yaşanacak gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz:

07:17 İran Devrim Muhafızları: ABD'nin İran'ın füze saldırısına yanıt vermesi halinde bölgedeki tüm ABD üsleri hedef alınacak.

06:50 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından Hesameddin Ashena (Hüsamettin Aşena), ABD'nin karşı bir askeri eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını belirtti. Aşena tweetinde "ABD'nin karşı bir askeri eylemi, bölgede topyekün bir savaşa neden olur. Ancak Suudiler farklı bir yol seçebilirdi - tam barış içinde olabilirlerdi" yazdı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

06:26:İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Her şey yolunda! İran'dan Irak'taki iki üssümüze füze atıldı. Can kaybı ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar her şey iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

İRAN'DAN İKİ YENİ AÇIKLAMA

06:20 İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, BM sözleşmesinin 51. maddesine uygun olarak kendini savunmak için uygun adımlar atmış; bizim vatandaşlarımızı ve üst düzey yetkililerimize korkakça saldıranların bulunduğu üssü vurmuştur. Savaş peşinde değiliz; ama kendimizi her türlü saldırıya karşı savunuruz" ifadelerini kullandı.

06:10 İran Devrim Muhafızları Ordusu Sarallah Karargahı Komutan Vekili İsmail Kevseri, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Washington'un her adımına karşılık vereceklerini söyledi.