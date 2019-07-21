21 Temmuz 2019 Pazar 10:57:39 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:59:17
İran'ın Pakistan sınırında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker öldü
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker öldü.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Pakistan sınırındaki Seravan ilçesinde dün gece silahlı gruplarla çıkan çatışmada 2 asker öldü, 2 asker yaralandı.
İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.
AA
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