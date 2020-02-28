28 Şubat 2020 Cuma 11:47:02 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:15:52
İran'ın Kum kentinde yangın: 5 kişi can verdi
İran'ın Kum kentinde bir sitede meydana gelen yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna göre, Kum'un İnsicam bölgesinde bulunan bir sitede sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.
Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.
Yangını kontrol alan itfaiye ekipleri, 160 kişiyi kurtardı.
Kum kenti son günlerde ülkede koronavirüsün ortaya çıktığı yer olarak gündeme gelmişti.
AA