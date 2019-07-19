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19 Temmuz 2019 Cuma 23:39:44 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:41:37

İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.

İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

İRAN İNGİLTERE'YE AİT İKİNCİ BİR TANKERİ ALIKOYDUĞU İDDİALARINI YALANLADI

ran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İran devlet televizyonunun Basra Körfezi'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.

Bugün Hürmüz Boğazı'nda sadece Stena Impero adlı petrol tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediğini kaydedildi.

Tanker, rutin kontrol sonrası yoluna devam etti
Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiği görülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.

İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

(AA)

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