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08 Ocak 2020 Çarşamba 09:14:39 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:21:50

İran'ın Amerika'ya füze saldırısının saatine dikkat

Amerika'nın Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra İran'dan ilk net karşılık geldi. İran, kıyam füzeleriyle ABD'nin Irak'taki askeri üslerini hedef aldı. Misillemenin yapıldığı saat ve hedef alınan üslerin konumu neden önemli?

İran Devlet Televizyonu'nun 80 Amerikan askeri öldürdüğü açıklaması resmi propaganda kanalından gelen bir açıklama. Irak'ta İran füzeleriyle öldürülmesi demek savaşın başlaması demek. Başkan Trump'ın bir canlı yayın yapılacağı ama bunun ertelendiği belirtilmişti. İran Devrim Muhafızlarından bir açıklama geldi. ABD'nin müttefiklerine çağrıda bulunarak ülkenizdeki ABD üstlerini Amerika'nın bize karşı kullanmasına izin vermeyin dediler. Bu eğer kullanırsanız siz de hedefsiniz demek.

AMERİKAN ÜSLERİNE SALDIRININ SAATİNE DİKKAT

İran'ın yayınladığı görüntüler, saldırıların Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü 01.20'nin seçilmesi. Fırlatılan Kıyam füzelerinin görsellerinin yayımlanması... İran Kasım Süleymani'nin cenazesini dört gün gezdirirken 4 gün boyunca nerelere saldırı yapılabileceğine dair bir çalışma yapmış. İzdiham ve farklı nedenlerden ötürü Kasım Süleymani toprağa verilemedi. Sonrasında saldırı yapılıp dünyaya duyurulduktan sonra Süleymani'nin defni gerçekleştirildi.

İran, Kasım Süleymani'nin intikamı için saldırılarını sürdürecek mi? Gece yarısından beri resmi açıklamaları Devrim Muhafızları yürütüyor. Çünkü Süleymani Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün komutanıydı.

DİPER AMERİKAN NOKTLARI DA HEDEF OLACAK

Irak'taki diğer ABD noktalarının da hedef pozisyonunda olacağını düşünüyorum. Haşti Şabi de ABD üslerine saldırılarda bulunacaktır. ABD bu saldırıyı bekliyordu. Askeri önlemlerini almışlardı. Ama füzelerin sayısına göre mutlaka bir hasar ve can kaybı vardır.

AMBAR VE ERBİL ÜSLERİNİN ÖNEMİ

Son olaylardan sonra ABD üslerin etrafında da önlem almışlardı. Erbil Konsolosluk inşaatı yarı askeri üs konumundaydı. Ambar'da bulunan El Eset Üssü, Saddam Hüseyin'in devrilmesine ve 2003 yılından sonra ABD askerlerinin Irak'ın içlerine girmesinden sonra kullandığı bir üs. Ambar Üssü Suriye sınırına yakın olan bir üs ve Suriye iç savaşında Amerika'nın yoğun olarak kullandığı bir üstü. Aktif olan, içinde askeri ve teknik ekipmanın olduğu bir üs. Ama Erbil'deki üs inşaat halindeki bir üs.

İRAN YENİ ADIMLAR ATACAK

İran'ın gün içinde farklı adımlar atacağını da düşünüyorum. Amerika'nın buna üst perdeden mi cevap verecek bunu test edeceğini düşünüyorum. Saldırı hazırlığı var diyorum çünkü İran'ın BM'deki görevlisi BM'ye bir mektup verdi saldırıdan sonra. Saldırı istemiyoruz diye...

Türkiye açısından da komşumuz Irak'ta bir kaos var ve bu da Türkiye'nin güvenliğini birinci derecede etkileyen bir nokta.

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