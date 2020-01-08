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08 Ocak 2020 Çarşamba 11:12:36 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:32:40

İran'ın ABD'yi hangi füzeyle vurduğu belli oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü ve Erbil'de ABD ordu ve koalisyon personelinin bulunduğu üsse balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda kullanılan füzelerin 130 ile 1.500 kilometre menzile sahip olan Scud füzeleri olduğu bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne ve Erbil'de ABD ordu ve koalisyon personelinin bulunduğu üsse balistik füzelerle saldırı düzenledi. El-Esed üssü İran sınırından yaklaşık 370 kilometre, Erbil ise 105 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Uzmanlar Hedefe ulaşmayan füzelerin görüntüsünden yola çıkarak füzelerin sıvı yakıtlı bir balistik füze olan Scud füzesinin modernize edilmiş bir versiyonu olduğunu söylüyor.

SCUD FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler tarafından üretilen Scud füzesinin menzili 130 ilA 1500 kilometre arasında değişmektedir. Füze,  biyolojik, kimyasal ve nükleer başlık taşımaya uygundur.

SADDAM, İRAN VE İSRAİL'E KARŞI KULLANDI

Uzun menzilli ve çok büyük bir patlama gücüne sahip bu füzelere şu an eski Sovyet cumhuriyetleri bazı Orta Doğu ülkeleri ve Uzak Doğu'daki komünist ülkelerin birçoğu sahiptir. İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından İran'da bulunan petrol rafinerilerini yok etmek için kullanıldı.

Aynı zamanda bu füzeler Saddam Hüseyin tarafından Körfez Savaşı'nda İsrail'e karşı kullanılmışsa da psikolojik tesir dışında etkili olmamıştır. İsrail ise bu füzelere Patriot'larla karşılık vermiş; fakat Scud'ları düşürmede pek bir başarı elde edememiştir.

HADEFE ULAŞAMAYAN FÜZELERİN GÖRÜNTÜSÜ YAYIMLANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü ve Erbil'de ABD ordu ve koalisyon personelinin bulunduğu üsse 22 balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği ve bu füzelerden en az ikisinin hedefe ulaşamadığı bildirildi.

İşte hedefe ulaşamadan düşen füzelerin görüntüsü:

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