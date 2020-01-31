İran'ın ABD üssüne gerçekleştirdiği saldırıda 64 ABD askeri beyin travması geçirdi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 64 askerin beyin travması geçirdiğini açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı, 8 Ocak’ta İran’ın Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 64 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Onları hayatlarının geri kalanında izlemeye devam edeceğiz. Gerekli olan tedaviyi sağlamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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Öte yandan saldırının ardından ABD, İran'ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü ifade etmişti. Saldırı sonrası İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i öldürmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
(İHA)
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