27 Aralık 2019 Cuma 07:47:43 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 07:52:03
İran'da 4,9 büyüklüğüne deprem!
İran'ın Nükleer Santralin de bulunduğu Buşehr vilayetinde 4,9 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Santralin depremde hasar görmediğini açıkladı.
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