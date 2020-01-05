05 Ocak 2020 Pazar 11:24:53 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 11:29:15
İran'dan Umman'ın arabulucuk önerisine ret!
ABD ve İran ile dostane ilişkiler sürdüren Umman'ın 'arabuluculuk' teklifi Tahran yönetimi tarafından kabul edilmed.
Umman Haber Ajansı'nın Cuma günü Bağdat havaalanında İranlı askeri komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrasında ABD ve İran'ı gerginliği azaltmak için diyalog arayışına çağırdı.
Reuters'ın haberine göre, hem ABD hem de İran ile dostane ilişkiler sürdüren Umman, daha önce de iki ülke arasında bir ara ülke olmuştu.
Edinilen bilgilere göre İran'ın, Umman'ın bu önerisini kabul etmediği öğrenildi.
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