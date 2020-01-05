İran'dan Umman'ın arabulucuk önerisine ret!

Umman Haber Ajansı'nın Cuma günü Bağdat havaalanında İranlı askeri komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrasında ABD ve İran'ı gerginliği azaltmak için diyalog arayışına çağırdı.

Reuters'ın haberine göre, hem ABD hem de İran ile dostane ilişkiler sürdüren Umman, daha önce de iki ülke arasında bir ara ülke olmuştu.

Edinilen bilgilere göre İran'ın, Umman'ın bu önerisini kabul etmediği öğrenildi.