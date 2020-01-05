İran'dan Trump'ın tehditlerine sert çıkış: Takım elbiseli terörist!
ABD Başkanı Donald Tramp'ın tehditlerine devam etmesi üzerine İran'dan sert yanıt geldi. İran Enformasyon Bakanı Jahromi, "Trump takım elbiseli bir terörist. Çok yakında kimsenin büyük İran ulusunu ve kültürünü yenemediği tarihi öğrenecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın misilleme yapması durumunda vurulmak üzere 52 hedef belirlediklerini açıklamasının ardından, İran Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı.
İran Genelkurmay Başkanı Musavi tarafından yapılan açıklamada, "Gelecekteki olası bir çatışmada, ki Amerikalıların buna cesareti olduğunu düşünmüyorum, beş ve iki rakamlarının nereye ait olduğu netleşecek" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Trump'ın tehdit tweetlerine bir yanıt da İran Enformasyon Bakanı Jahromi'den geldi. Jahromi, Trump'ın 'takım elbiseli terörist' olarak tanımladı.
Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Jahromi, "DEAŞ gibi, Hitler gibi, Cengiz gibi! Hepsi kültürlerden nefret ediyor. Trump takım elbiseli bir terörist. Çok yakında kimsenin büyük İran ulusunu ve kültürünü yenemediği tarihi öğrenecek" ifadelerini kullandı.
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