09 Ocak 2020 Perşembe 10:50:34 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 10:58:42
İran'dan Trump'ın iş birliği teklifine yanıt: Tahran ABD yaptırımları altındayken mümkün değil
İran'ın ABD Başkanı Trump'ın iş birliği teklifine, "ABD yaptırımları altındayken mümkün değil. Barışın yeniden tesisi için bölgesel işbirliği gerekli' açıklamasında bulundu.
İran'ın BM Büyükelçisi Ravanch, Trump'ın iş birliği teklifi Tahran ABD yaptırımları altındayken inanılır değil. Barışın yeniden tesisi için bölgesel işbirliği gerekli' dedi.
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