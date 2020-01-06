İran'dan Trump'a: Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?

Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." diye yazdı.