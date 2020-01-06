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06 Ocak 2020 Pazartesi 15:52:10 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:55:57

İran'dan Trump'a: Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak Trump'a, "Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?" sorusunu yönelterek "ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı" dedi.

Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." diye yazdı.

 

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