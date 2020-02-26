İran'dan tepki çekecek açıklama! İlk kez ABD ordusuna sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs dolayısıyla dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 762'ye ulaşırken, vaka sayısı 81 bini aştı.

VİRÜS ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN YAYILIYOR

Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran... İran'da resmi rakamlara göre ölü sayısı 19 vaka sayısı ise 139...

Umman, Irak, Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerde İran kaynaklı salgın vakaları görüldü.

Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerin tamamının İran'dan geldiğini duyurdu.

VİRÜS AVRUPA'YA İTALYA'DAN YAYILIYOR

Avrupa'da ise virüsün en çok etkilediği ülke İtalya oldu. Ülkede vaka sayısı 400'e yaklaşırken ölü sayısı 11 oldu. Dün itibariyle Hırvatistan, Avusturya, İspanya ve İsviçre'de ilk koronavirüs vakaları görüldü.

Cezayir'de ilk vaka dün akşam saatlerinde görüldü. Virüs taşıyan kişinin İtalya'dan geldiği tespit edildi.

KORONAVİRÜS CANLI TAKİP

Fransa Sağlık Bakanlığı, virüs sebebiyle 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

RUHANİ KARANTİNA UYGULAMASINI REDDEDİP "BİR HAFTAYA DURUMU ÇÖZERİZ" DEDİ

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi. Halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulunan Ruhani, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır. Tüm önlemler alındı. Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir. Bir hafta içinde salgının üstünden geleceğiz. Sağlık Bakanlığının sunduğu rapor ümit verici" dedi. Ruhani, Kovid-19 tespit kitlerinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yoluyla ülkeye getirildiğini aktararak, İran içinde de tespit kitlerinin üretimine başladığını kaydetti. Ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının gizlendiğine ilişkin iddialara da değinen Ruhani, "Hiçbir şekilde mevcut rakamları ne azaltıyor ne de artırıyoruz" diyerek, hükümetin istatistikler üzerinde herhangi bir oynama yapmadığını vurguladı.

NOT: Avrupa'da en çok virüs vakası İtalya'da görülüyor. İtalyan yetkililer de ilk başlarda karantina uygulamasına gitmemiş ancak daha sonra vakaların artmasıyla bu uygulamaya geçmişti.

- Bahreyn'de 3 yeni vakanın daha görüldüğü ve enfekte sayısının 26'ya çıktığı belirtildi.

- Kuveyt'te ise vaka sayısı 12'ye yükseldi.

İLK KEZ AMERİKAN ORDUSUNDA RASTLANILDI

- ABD'nin Güney Kore'de bulunan askerlerinden birinde koronavirüs tespit edildi. Amerika'nın Güney Kore'de bulunan Kore Askeri Gücü (USFK) tarafından yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi. Askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerini ziyaret ettiği öğrenildi. Böylelikle, koronavirüs ilk defa bir ABD Ordusunda görülmüş oldu.

- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ile Baden Württemberg eyaletlerinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

- Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, ülkede 2 kişide koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Fransa'da daha önce 12 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bu kişilerin 11'i iyileşmiş, biri ise hayatını kaybetmişti.

- Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4'e yükseldiği kaydedildi.

ÜLKELERİN AÇIKLADIĞI RESMİ RAKAMLARA GÖRE VAKA SAYISI

- Çin 78 bin 64, Güney Kore 1146, Japonya 861, İtalya 323, İran 95, Singapur 91, Hong Kong 85 (Çin Özel İdari Bölgesi), ABD 57, Tayland 40, Tayvan 31, Avustralya 23, Bahreyn 23, Malezya 22, Almanya 17, Vietnam 16, Fransa 14, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Kanada 11, Makau 10 (Çin Özel İdari Bölgesi), Kuveyt 9, İspanya 6, Irak 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İsrail 2, Umman 2, Avusturya 2, Hırvatistan 1, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, İsviçre 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan 1.

(HAber7)