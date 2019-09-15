  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    272,7770
İstanbul
18 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Plütonyum"da restorasyon tamamlandı Plütonyum"da restorasyon tamamlandı
Bursa'da dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı Bursa'da dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı
Büyük gurur! Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu Büyük gurur! Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu
Diyarbakır HDP önünde nöbet tutan ailelerin sayısı 33'e yükseldi Diyarbakır HDP önünde nöbet tutan ailelerin sayısı 33'e yükseldi
Beşiktaş'ta şampiyon kadrodan tek isim yer aldı Beşiktaş'ta şampiyon kadrodan tek isim yer aldı
Barça'da Messi depremi! Babasından transfer görüşmesi Barça'da Messi depremi! Babasından transfer görüşmesi
Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te sergilenecek
Ticaret savaşı kızışıyor, kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor Ticaret savaşı kızışıyor, kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde toplanıyor
Beşiktaş'tan son 15 yılın en kötü başlangıcı Beşiktaş'tan son 15 yılın en kötü başlangıcı
Doğu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak Doğu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
İran'dan, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili suçlamalara tepki İran'dan, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili suçlamalara tepki
Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılar Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılar
Türkiye'de ilk: İstanbul Havalimanı'na harç pulu otomatları konuldu Türkiye'de ilk: İstanbul Havalimanı'na harç pulu otomatları konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik mesajı
Buca'da eşini oklava ile döven caninin cezası belli oldu Buca'da eşini oklava ile döven caninin cezası belli oldu
Fenerbahçe'de yolcular Ocak'ta gidiyor Fenerbahçe'de yolcular Ocak'ta gidiyor
Martin Linnes Ocak'ta geri dönüyor Martin Linnes Ocak'ta geri dönüyor
Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli
Vida gördüğü kırmızıyla taraftarları çıldırttı Vida gördüğü kırmızıyla taraftarları çıldırttı
Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli
Beşiktaş taraftarından yönetime büyük tepki Beşiktaş taraftarından yönetime büyük tepki
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 EYP imha edildi Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 EYP imha edildi
Bakan Pekcan: Alman otomotiv fabrikasının yeri bile belli Bakan Pekcan: Alman otomotiv fabrikasının yeri bile belli
'ABD İHA'nın düşürülmesine cevap verseydi savaş başlardı' 'ABD İHA'nın düşürülmesine cevap verseydi savaş başlardı'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Eylül 2019 Pazar 11:39:53 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 11:43:05

İran'dan, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili suçlamalara tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD makamlarını eleştirerek "Yemenlilerin saldırılara karşı koyduğunu" savundu.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Tahran yönetimine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.      

Musevi, "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, Suudi Arabistan'n 5 yıldır Yemen'e yönelik savaş başlattığını ve "Yemenlilerin de saldırılara karşı koyduğunu" savundu.      

Pompeo'nun suçlamalarıyla ilgili olarak da Amerikalıların İran'a karşı uyguladıkları "maksimum baskı politikasında başarısız oldukları için" bunu m"maksimum yalan politikasına çevirdiğini" ileri süren Musevi, "Bu tür beyanatlar; istihbarat örgütlerinin bir ülkenin imajını bozmak ve gelecekte atacakları adımlar için zemin hazırlamak amacıyla uyguladığı planlara benzemektedir." ifadesini kullandı.      

Musevi, Pompeo ve Graham'ın dile getirdiği suçlamaları "diplomatik açıdan anlamsız" olarak nitelendirerek "Uluslararası ilişkilerde 'düşmanlık' inandırıcı ve mantıklı bir çerçeveye sahiptir. Amerikalılar böyle bir ilkeye de uymaktan uzaktır." iddiasında bulundu.      

- Saudi Aramco petrol tesisine saldırı      

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.      

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davrandığını, Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu savunarak "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok.” ifadelerini kullanmıştı.      

Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve Tahran yönetimine cevap verilmesi gerektiğini savunmuştu.      

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.      

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.      

 Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ