İran'dan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne suçlama
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'i bölmeye çalıştığını savunarak buna karşı durulmasını istedi.
İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam'ı Tahran'da kabul etti.
Hamaney, Yemen'deki savaş ile ilgili olarak "Suudi Arabistan ve BAE Yemen’i bölmenin peşinde. Bu komploya karşı güçlü bir şekilde durulmalıdır ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştiren Hamaney, "İran, 40 yıllık yaptırımlara rağmen savunma silahları alanında önemli bir güç elde etmiştir." görüşlerini paylaştı.
Husilerin Sözcüsü Abdusselam da yardımları nedeniyle İran'a teşekkür etti ve Hamaney'e övgülerde bulundu.
(AA)
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